»ä¤¿¤Á¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤â¤¦¡Ö¤è¤½¤Î²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤Ê¤ó¤À
°¦¿Í¤òºî¤ê²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¡£À¸³èÎÏ¥¼¥í¤ÎÊì¤â¡¢»ÐËå¤òÇìÊì¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï°¦¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¡¢
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë»ä¤ÈËå¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£
Å¾¹»¤·¤Æ¤âÉÏË³¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¿Æ¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿--¡£
Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Êì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ï¤º¤«¤Ê²ÙÊª¤È¤È¤â¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÊþ¤È¤½¤ÎËå¡¦¿¿Í³¡£¡Ö¤â¤¦Î¾¿Æ¤¬ÅÜÌÄ¤ê¹ç¤¦»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¡×¡Ö3¿Í¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇìÊì¤Î²È¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÇìÊì¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»ÐËå¤Ï¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êì¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¤¿¤À¤¿¤Àµã¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Æ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤2¿Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»ÐËå¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬¤Ä¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ò¤é¤¿¤È¤â¤ßÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤ÈËå ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÎÌ¼¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¤¬¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤½¤Î²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÍÆ¼ÏÌµ¤¯¸½¼Â¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãø¡á¤Ò¤é¤¿¤È¤â¤ß¡¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤ÈËå ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¡Ù
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Ò¤é¤¿¤È¤â¤ß
ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ôºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£
20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¤È½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¡¢2ÃË1½÷¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£
Ãø½ñ¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ªÆ¯¤¯¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÃæ·Ð½ÐÈÇ¡Ë
¼ñÌ£¤Ï¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÆÝ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¡£