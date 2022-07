モスバーガーから、『ポムポムプリン』とのコラボグッズやお食事補助券が詰まったお得な“夏の福袋”が登場!

全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)では、2022年8月2日(火)から株式会社サンリオの人気キャラクター『ポムポムプリン』とコラボレーションしたグッズと、福袋の販売額相当の“お食事補助券”が入った「モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ」(税込3,000円)を数量限定で販売します。

また2022年7月7日(木)〜2022年7月24日(日)の間、ネットでの事前予約を受け付けています。

今回の“夏の福袋”では、株式会社サンリオの人気キャラクター『ポムポムプリン』とのコラボグッズが提供されます。

好きな言葉は「おでかけ」の『ポムポムプリン』にちなみ、「夏のおでかけ」をテーマにしたオリジナルグッズです。

「モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ」には、「保冷トート バッグ」「マイボトル」「おにぎらずケース」「ミニタオル」「お食事補助券※ 3,000円相当(500円×6枚綴り)」の5種類が入っており、かわいいだけでなくお得なセットとなっています。

これらのグッズが、ポムポムプリンデザインの専用袋に入れて提供されます。

※ 有効期限は2022年10月末までです。

コラボグッズは、モスバーガーと『ポムポムプリン』のオリジナルイラストをあしらった、使い勝手のよい4種類の雑貨です。ランチやちょっとしたピクニックにも使える、便利な保冷機能付き「保冷トートバッグ」、500mlの飲み物を入れられる「マイボトル」、毎日欠かせない「ミニタオル」など、暑い夏に大活躍するアイテムです。

また、「おにぎらずケース」は開いたケースの上に海苔を敷いて、ケースの片面にご飯と、反対の面にご飯をのせて折り畳めば、簡単におにぎらずを作ることが出来るアイテムです。

どのアイテムも“夏の福袋”でしか手に入らないオリジナルグッズです。

サマーラッキーバッグ概要

保冷トートバッグ

マイボトル

おにぎらずケース

ミニタオル

お食事補助券

※専用紙袋入り。

■商品名・価格:「モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ」(税込3,000円)*数量限定

■販売開始日:2022年8月2日(火)〜

*なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なります。

■予約期間:2022年7月7日(木)9時〜2022年7月24日(日)

*事前予約はネットでの受付のみとなります。受付はこちら。

*予約期間内になくなる可能性もあります。

*予約はお一人さま3個まで可能です。

■受取期間:2022年8月2日(火)〜2022年8月10日(水)

■販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

※店舗の休業や営業時間の変更および、メニューの一部を販売中止している場合があります。

※価格はすべて税込です。

©2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628892