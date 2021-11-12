株式会社カネボウ化粧品

写真拡大 (全7枚)

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』の落ちにくい口紅「ケイト　リップモンスター」が累計出荷数120万本※1を突破。セルフメイクの口紅市場において、シェア55％を超える※2大ヒットを記録するなど、発売直後から予想を上回る多くの反響で品薄状態が続いている。※1：2021年４月20日~10月31日　※2：インテージSRI/2021年5月10日〜5月16日

■リップモンスター供給のお知らせ

商品の供給については、2021年12月14日（火）より順次供給を強化する予定。そして、2021年12月18日（土）には「リップモンスター（ミニ）」を数量限定で発売。（12月14日（火）より順次入荷予定。一部取扱いのない店舗もあり。）カラーはリップモンスターの人気色03（陽炎）、05（ダークフィグ）の2色をラインナップ。持ち運びに便利なミニサイズなので、いつでもどこでもリップメイクを楽しめる。

■商品方法

株式会社カネボウ化粧品

株式会社カネボウ化粧品

数量限定発売　※一部お取り扱いのない店舗もあり。◆ケイト　リップモンスター（ミニ）　全2色・落ちにくい　・高発色　・保湿

2022年1月22日（土）には、「リップモンスター（ミニ）」の限定モンスターパッケージ&限定カラーを数量限定で発売する。（1月18日（火）より順次入荷予定。一部取扱いのない店舗もあり。）

株式会社カネボウ化粧品

株式会社カネボウ化粧品

株式会社カネボウ化粧品

株式会社カネボウ化粧品

数量限定発売　※一部お取り扱いのない店舗もあり。◆ケイト　ミニリップモンスター　全4色・落ちにくい　・高発色　・保湿　・パール剤配合