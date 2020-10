愛していた彼氏から、ドン引きするLINEが……。思いが通じ合っていると思っていたのは私だけだったの?

今回はアラサーレディがドン引きした、彼氏からの“夜の要求LINE”についてリサーチ。こんなメッセージが届いたら、100年の恋も一瞬で冷める!?

(1)「そろそろしたくない?」

ドン引きした、彼氏からのLINE5つ

「『そろそろ会いたくない?』なら分かりますが、『そろそろしたくない?』とLINEが送られてきたとき。いや、したくない。身体だけの関係なのかなと疑っています」(27歳/保険)

彼女としての存在意義を問いてしまいたくなる、このひと言。もはや、会う目的もそれだったりして……。

(2)「写真と動画送って」

「ずっと片思いしていた男性と付き合えたのも束の間、『お風呂中の写真と動画送って』とLINEが送られてきてドン引きしてしまい、2週間で別れた過去があります」(29歳/受付)

どんなに親しい関係性でも、万が一のトラブル回避のためにデリケートな写真や動画は送らない&撮らせないことを強くおすすめします。

(3)「次はこんな下着、着てきて」

「初めてのデートのときに、下着のカラーをリクエストされたので、そのカラーを着て行ったらそれ以降、毎回、下着の要求LINEが送られてくるように。最近では画像付きで『次はこんな下着を着てきて』って。私はあなたのランジェリーマネキンじゃない!」(28歳/メーカー勤務)

いますよね、ランジェリーフェチ。一度リクエストに応えたのをきっかけに徐々にエスカレートしてきたそう。なんだか危険な匂いがします。

(4)「元カノはみんな受け入れてくれたんだけど」

「LINEをしていたら、『元カノはみんな受け入れてくれたんだけど……』と特殊な性癖を暴露されました。ただただドン引きで私には到底受け入れられず破局しました」(33歳/金融)

性癖を暴露するのは意外と勇気がいったことでしょう。そこは称賛するにせよ、元カノの話を出してくる時点でアウト! 元カノが受け入れたからといって、あなたが受け入れる必要はありません。

(5)「生理じゃない日に会おう!」

「初デートを終え、『次、いつ会える?』とルンルン気分でLINEを送ったら、『生理じゃない日に会おう、そのほうが安心だし』って。本当に最低!」(27歳/フリーランス)

本能むき出しな内容にドン引き……。こんなハッキリと言われるとある意味、潔く次の恋にいけそうでは?

自分のことを大事にしてくれない男性に身をゆだねる価値なし! こんなLINEが送られてきたら即座に見切っていいでしょう。

書いたのは

美泉菜月さん

恋愛心理士、恋愛アドバイザー、メンタル心理カウンセラー。年間1,000人以上の夫婦を円満に導く夫婦アドバイザーとしても活躍。

