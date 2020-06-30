【韓国コスメ】美白効果抜群☆洗い流さない炭酸パック

美容研究家あゆ?

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今日の動画は、"人気の韓国スキンケアグッズ"をご紹介します。



韓国で大人気！

Instagramで話題となった、

超優秀パック "マジックバブルエッセンスパック"



韓国のスキンケアメーカーBAKER7が開発した、

美容液入りの洗い流さないパックです。



効果が抜群！と大人気。

芸能人でも吉田朱里さんを始めとする色んな方がご紹介しています。



パッケージも哺乳瓶の形をしていて見た目も可愛い♪



今回は、使い切りのミニサイズを頂きました。



しゅわしゅわの炭酸泡が毛穴の古い角質を綺麗に取り除き、毛穴の隙間に入り込んで栄養分を中までしっかり浸透させます。



炭酸泡は血行を促進してくれるので、お肌もハリのある仕上がりに！



ピンク色は美白&保湿効果、

青色はニキビなどの肌トラブルの改善効果が☆



敏感肌にも優しい成分が使われているので、安心です♪



通常サイズ\2,750とお手頃なので、

ぜひ一度使ってみて下さいね！



美容研究家あゆ



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