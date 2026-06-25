少し変わったお願いをされた女性配達員【漫画】本編を読むこれは女性の郵便配達員が、ある集合住宅に配達へ行ったときの話だ。1階の集合ポストに郵便物を入れていると、ひどく怯えた様子の若い女性から「2階の自分の部屋まで一緒に行ってもらえませんか？」と声をかけられた。一体彼女は何に怯えているのだろうか？ついに彼女が怯えているモノの“正体”が現れた！静かなる隣人_P04■怯える女性住人「一緒に来て…」背後で鳴った音