オートロックで安心？「誰もいない」背後の暗闇から聞こえた音→女性を狙う隣人の正体が怖すぎた…！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
これは女性の郵便配達員が、ある集合住宅に配達へ行ったときの話だ。1階の集合ポストに郵便物を入れていると、ひどく怯えた様子の若い女性から「2階の自分の部屋まで一緒に行ってもらえませんか？」と声をかけられた。
■怯える女性住人「一緒に来て…」背後で鳴った音の正体
このエピソード「静かなる隣人」は、現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く漫画「郵便屋が集めた奇談」の1つだ。毎日町を回る配達員たちが経験した実話を描いており、他局からも日々体験談が寄せられている。
■ドアポストからバールやスマホが!?現実にある恐ろしい手口
1人暮らしの女性には特に背筋が凍る内容だが、送達ねこさんは帰宅時の危険性について「ドアを開けた瞬間に背後から押し入られた事件も聞いています。犯人は近くの住人で待ち伏せしていたそうです」と語る。
また、ある女性から「ドアポストで怖い思いをしたため、配達を集合受箱にしてほしい」と依頼されたという。
「その人の話では、深夜に物音がして目覚めて電気をつけると、ドアポストから人の手が出てバールのようなものを内側の鍵に向けていたそうです。照明に驚いて犯人は逃げたのですが、警察や大家さんと相談してドアポストを塞ぐことにしたそうです」
別の家では、ポストの隙間からスマートフォンが差し込まれ、室内を盗撮されそうになったケースもある。
■「周囲を警戒して素早く施錠を」小さな対策が犯罪抑止に
防犯対策について、送達ねこさんは身近な工夫の大切さを説く。
「盗撮されそうになった人は、100円ショップで布を買ってポストの内側に自作カバーをかけました。外からスマホなどを入れようとしたときに布が邪魔になる仕掛けです。犯罪者が悪いことをしようとしたときにワンクッションあると、その家に『警戒心』を感じてあきらめたりするそうです。ささやかな対策でも意外に犯罪の抑止力になるんですね」
オートロックのマンションでも、内部に危険が潜む可能性はある。
「まず周囲を警戒し、誰もいないことを確かめてから鍵を開けるのがよいでしょう。素早く中に入って施錠することが危険回避になります」と注意を促す。
読者からは「けっこう背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！」と好評だ。日本のどこかでひっそりと起こる“怪異”を、ぜひのぞき見してみてほしい。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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