ラッピング希望のお客様【漫画】本編を読む雑貨販売員の日々を描くオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ラッピング待ちのお客さんに渡す番号札。ラッピングと交換に番号札をもらおうとしたら「は？もらってないけど」と言い張られた創作漫画「ラッピング希望のお客様」を紹介する。■｢絶対渡したはず…｣モヤモヤした気持ちを抱えつつも、その場は引き下がることに。ラッピング希望のお客様01ラッピング希望のお客様02ラッピング希