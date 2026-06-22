現金は現金書留でしか郵送できない【漫画】本編を読む郵便局の窓口で、「なんでわかっちゃったのかな？紙に包んで封筒に入れたのに」と頭を抱えている客がいた。普通郵便で現金を送ろうとしたことが発覚し、郵便物を返還されたところだった。現金書留以外の通常郵便で現金を送ることは法律で禁じられており、発見された場合は配達されず差出人に返還されることになっている。紙に包んでわからないようにして送っていたのになぜ？と