ちいかわ焼きの夏限定フレーバー登場！バニラ・カレー・レモンを満喫♡

「ちいかわ焼き」から、2026年6月29日（月）より夏限定の新フレーバーが登場します。今回仲間入りするのは、バニラ・カレー・レモンの3種類。それぞれ異なる魅力を持つ味わいで、暑い季節にぴったりのラインアップとなっています。さらに新作オリジナルグッズも同時展開。ちいかわファンはもちろん、季節限定のスイーツを楽しみたい方にも見逃せない内容となっています。

夏限定の新フレーバー3種類

今回発売される夏季限定のちいかわ焼きは、キャラクターごとに異なる味わいが楽しめるのが魅力です。

【NEW】モモンガ（バニラ）



価格：350円（税込）

すっきりとした甘さのバニラ風味と乳のコクを楽しめるクリーム入り。やさしい味わいで幅広い世代に親しまれそうです。

販売期間：

①横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店：6月29日～7月5日／7月20日～7月26日／8月10日～8月16日

②イオンモール幕張新都心店：6月29日～8月30日

【NEW】くりまんじゅう（カレー）



価格：350円（税込）

36種類の焙煎スパイスを使用し、玉ねぎの甘みや自家製チャツネ、牛肉の旨味を重ねた本格派。辛さ控えめなのでお子様にもおすすめです。

販売期間：

①横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店：7月6日～7月12日／7月27日～8月2日／8月17日～8月23日

②イオンモール幕張新都心店：7月6日～9月6日

【NEW】ラッコ（レモン）



価格：350円（税込）

瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリーム入り。爽やかな酸味とほのかな苦みが夏にぴったりです♪

販売期間：

①横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店：7月13日～7月19日／8月3日～8月9日／8月24日～8月30日

②イオンモール幕張新都心店：7月13日～9月13日

ちいかわ（小倉あん）



ハチワレ（クリーム）



うさぎ（チョコレート）

また、定番商品も販売中です。

※お一人でも多くのお客様にご購入いただけますよう、店舗によっては購入時に個数制限を設けさせていただく場合がございます。

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新作オリジナルグッズも充実

【NEW】ちいかわ焼き店員さんなマスコット



価格：各1,870円（税込）

種類：ちいかわ／ハチワレ／うさぎ

【NEW】ちいかわ焼き店員さんなおみやげマグネット



価格：各770円（税込）

種類：ちいかわ／ハチワレ／うさぎ

【NEW】ちいかわ焼き店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー



価格：各770円（税込）

種類：ちいかわ／ハチワレ／うさぎ

【NEW】ちいかわ焼きスマホに貼れるサイズのステッカー



価格：各330円（税込）

種類：ちいかわ／ハチワレ／うさぎ／ロゴ／のれん

【NEW】ちいかわ焼き折り畳みエコバッグ



価格：1,760円（税込）

【NEW】ちいかわ焼き店員さんなほどよいサイズの巾着



価格：1,320円（税込）

【NEW】ちいかわ焼きミニのぼり



価格：1,320円（税込）

ちいかわ焼きでは、店舗限定のオリジナルグッズも販売されています。

※おひとり様各1点ずつのお買い上げとなります。

まとめ

この夏のちいかわ焼きは、バニラ・カレー・レモンの限定フレーバーに加え、ファン心をくすぐる新作グッズも勢揃い。

季節感あふれる味わいと可愛らしいデザインを同時に楽しめる特別なラインアップとなっています♡

期間限定販売の商品も多いため、気になる方は早めにチェックして、夏だけの特別なちいかわ焼きを満喫してみてください。