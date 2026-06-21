毎日身につけるブラだからこそ、ラクな着け心地と美しいシルエットのどちらも妥協したくないもの。そんな女性たちの声に応えるHEAVEN Japanの人気補整ブラ「どんとこいブラ ナチュリー」に、待望の新色「キナリ」が登場しました。天然由来繊維を使用したやさしい肌触りと、幅広いサイズ展開で支持を集めるシリーズ。今回は新色の魅力と、快適な着け心地を叶えるこだわりをご紹介します。 肌にやさしい素材と快適な着
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