東京ディズニーリゾートは、ミッキー&フレンズの夏らしいデザインのグッズを、2026年6月11日（木）に発売。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】おでかけグッズをご紹介します。猛暑に欠かせない水分補給グッズ暑い夏に体を守るために欠かせないのが水分補給です。ディズニーの可愛いデザインで、楽しく水分補給ができるグッズが登場します。ステンレスボトルは、ビーチで楽しむミッキーたちをいっぱいにデザイン。背景に