義実家の最寄り駅で足が動かなくなる嫁【漫画】本編を読むアゴ山(@longagoyama)さんはブログで『カサンドラ症候群になって離婚をするまでの話』という作品を投稿し、注目を集めている。結婚後に夫がアスペルガー症候群であることが発覚し、10年の結婚生活を経て離婚を決意する。今回は本作の26〜30話までをお届けするとともに、作者に身体が義母家を拒否した主な原因などについても話を伺った。《カサンドラ症候群とは？》パートナ