来週（2026年6月22日〜6月28日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３『自分の行動を調整していきます』｜総合運｜★★★★☆自分の魅力みたいなものをわかっているので、それを活かすことも抑えることも場面によってし