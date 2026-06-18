【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の行動を調整していきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の魅力みたいなものをわかっているので、それを活かすことも抑えることも場面によってしていくようです。仕事や公の場では周囲に良くない方向に流されないためにマイペース感にこだわります。それでも培ってきたものはアピールできるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手を自分の思う理想の形にしていくために、観察も微調整も沢山していくようです。少しのズレも見逃せないでしょう。その方が相手に気持ちも伝わるのでプラスになります。シングルの方は、嘘や隠し事が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が恋愛のことも他のことも前向きです。
｜時期｜
6月27日 納得いかないことがある ／ 6月28日 ヒステリックになる
｜ラッキーアイテム｜
動画
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞