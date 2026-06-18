今年の夏は猛暑の昼間を避けて 夜の海辺で過ごす特別なひととき 名古屋の夏は本当に暑くて、日中の屋外レジャーは、正直ためらってしまいがちに… そんな時代だからこそ注目したいのが、知多半島・美浜町にあるアウトドアリゾート『ウッドデザインパーク野間』のナイトBBQです。 夕方以降の涼しい時間帯を使った夏限定キャンペーンが6月20日(土)から8月31日(月)まで開催されます。 夕暮れか