今年の夏は猛暑の昼間を避けて

夜の海辺で過ごす特別なひととき

名古屋の夏は本当に暑くて、日中の屋外レジャーは、正直ためらってしまいがちに…

そんな時代だからこそ注目したいのが、知多半島・美浜町にあるアウトドアリゾート『ウッドデザインパーク野間』のナイトBBQです。

夕方以降の涼しい時間帯を使った夏限定キャンペーンが6月20日(土)から8月31日(月)まで開催されます。

夕暮れから夜景へ海風とともに

ゆっくりと移ろう絶景を独り占め

ナイトBBQの利用時間は18時から21時。

日差しが落ち着いた頃にスタートして、目の前に広がる海を眺めながらBBQを楽しめます。

夕焼けが少しずつ夜の色に変わっていく様子は、昼間の時間帯には味わえない贅沢すぎる体験！

天気の良い日には満天の星も顔を出し、街中ではなかなか見られない星空を眺める時間は、家族や友人、恋人との特別な夏の思い出になりそうですね。

花火セットとMEGAマシュマロを

全員分プレゼント！

対象プラン「日帰りBBQオーシャンエリアナイトプラン」を利用すると、特典も盛りだくさん！

1組につき手持ち花火セットがひとつプレゼントされるほか、幼児から大人まで利用人数分のMEGAマシュマロももらえます。

BBQでしっかり食べた後は花火を楽しんで、最後は炭火でじっくり焼いたマシュマロで締める。これぞ夏休みらしい王道の流れです。

6月20日(土)から8月31日(月)までの期間限定の開催ですが、お盆のあたる8月8日(土)から16日(日)は対象外となるのでご注意を。

予約は、公式サイトの予約ページから対象プランを選んで申し込みを。早めの予約をお勧めします。

6月の土日は知多半島の有料道路が

1日1,000円ETC乗り放題に！

アクセスにもひと工夫。ナゴヤドットでは以前、6月の土日限定で知多半島の有料道路が1日1,000円でETC乗り放題になる企画を紹介しました。

南知多道路の美浜ICから利用できるルートなので、6月の土日にナイトBBQへ向かうなら、組み合わせて使うとドライブのコストもおさええられます。

ただし利用日の2営業日前までの事前申込が必要なので、6月にお出かけを考えている方は早めの計画がお勧めです。

今年の夏は知多半島で

特別なナイトBBQ体験を

日中の暑さを避けて、海風と星空、花火とマシュマロを楽しむナイトBBQ。

今夏は知多半島まで週末ドライブ！『ウッドデザインパーク野間』で特別な夜を過ごしてみては？

店舗名：ウッドデザインパーク野間

住所：愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4

電話番号：080-3610-8084(10:00～20:00)

営業時間：ナイトBBQ18:30～21:00

公式サイト：https://wood-designpark.jp/noma/