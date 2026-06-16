近年「推し活」がすっかり定着しているが、その熱量は今、共通の趣味や目的で集まり、参加者同士で新たな価値を創り出すコミュニティ活動「コミュ活」へとシフトしつつある。【写真】「お散歩IPPO」の受賞式の様子そんな日本社会の“今”を示すイベントとして、2026年5月27日に「Peatix コミュニティアワード 2026」が開催された。今回は、その様子をレポートする。「コミュ活」を応援！「Peatix コミュニティアワード 2026」が開