4年に一度行われるFIFAワールドカップがいよいよ開幕。8大会連続出場の日本代表が目指すのは“最高の景色”だ。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーが語る今大会への想い、そして担うべき役割への覚悟とは──。3年半で大きく立場を変え、代表に不可欠なアタッカーに「彼は誰なんだ！」「こんな選手がフランス2部にいたのか！」今年3月に行われた日本代表のヨーロッパ遠征。サッカーの母国イングランドを撃破した試