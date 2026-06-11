毎日のヘアケアをワンランクアップしたい方に注目の新アイテムが登場します。ジョンマスターオーガニックから2026年6月18日（木）に発売される「スキャルプスチールピンブラシ」は、頭皮を心地よく刺激しながらブラッシングできるカッサブラシ。自宅にいながらヘッドスパのようなリラックス感を楽しめるだけでなく、美しい髪を育む頭皮環境づくりもサポートしてくれます。忙しい毎日だからこそ、手軽に取