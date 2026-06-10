朝から行列必至です！ タカシマヤのパンゾーンが 6/19(金)～生まれ変わる 名古屋駅からそのまま直行できる、パン好き必見のスポットが誕生します！ 「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の食料品売場が段階的なリニューアルを進めている中、北ブロック「デリシャスコート」のパン売場が6月19日(金)にリニューアルオープン。 場所はJR名古屋駅桜通口改札を出てすぐ。通勤・通学や