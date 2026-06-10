【人生は会社だけじゃない！】【漫画】本編を読む「毎日定時ぴったりに帰りやがって……！」と、悔しげにデスクを叩く上司。以前は終電まで残業することが当たり前だったはずの社員・うさやんが、今では18時になると同時に席を立つ――。2026年5月現在、SNS上で「読むだけで心が軽くなる」「会社と人生のバランスを考えさせられた」と、多くのビジネスパーソンから圧倒的な共感を集めているのが、漫画家・あおいし(@ao144444)さん