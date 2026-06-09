暑い季節にぴったりなひんやりスイーツが、今年もファミリーマートに登場します。八天堂の人気シリーズ「冷やして食べる とろけるくりーむパン」から、福島県産ももを使用した「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」が2026年6月9日（火）より発売。福島県産あかつきの芳醇な味わいとミルククリームのやさしい甘さが重なり合う、夏ならではのご褒美パンをご