望みを叶えてもらったら盛大なリアクションを取る。そうすると「男が勝手に尽くすようになる」という…。【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で数万件もの“いいね”を集める話題作を次々と発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、「少女漫画の主人公になれない」と感じながら生きる女性たちの恋愛模様を描いた群像劇である。今回は