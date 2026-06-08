男に困ったことがない女いわく「男が勝手に尽くすようになる」!?顔がかわいく乗せ上手な女と男性心理を描いた話題作【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
X(旧Twitter)で数万件もの“いいね”を集める話題作を次々と発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、「少女漫画の主人公になれない」と感じながら生きる女性たちの恋愛模様を描いた群像劇である。今回は、思わせぶりな振る舞いで男性を惹きつける女性・るかを描いたエピソードについて、作品に込めた思いを聞いた。
港区カンナさんは2023年3月から漫画投稿を開始し、わずか半年ほどでフォロワー10万人を突破。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに、男女のすれ違いや女性たちの複雑な感情を描いてきた。登場人物たちのリアルな心情表現が支持を集める一方で、作品の内容を巡ってSNS上で活発な議論が起こることも少なくない。
■少女漫画の主人公になれない女性たち
「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」は、異なる悩みやコンプレックスを抱えた4人の25歳女性を主人公にした恋愛群像劇だ。本当は少女漫画のヒロインのような恋愛に憧れながらも、現実では脇役のような毎日を送っている女性たちの姿を描いている。
■るかを通して描きたかった感情とは
今回登場するるかは、男性に尽くされることが自然にできる女性として描かれている。港区カンナさんは、尽くさせるのが上手い女性について「裏返せば満たされたい、愛されたい願望があると思う」と語る。そうした心の奥にある感情を表現したいという思いから、このテーマを選んだという。
■顔がタイプだと“かわいい”に変わる？
るかのような女性に惹かれる男性については、「顔がタイプな彼女に喜んでもらいたい、そのためなら高価なものでも買ってあげたいという男性が、そういう気持ちをくすぐるのが上手い女の子にハマっていってしまうのだと思います」と分析する。
また、恋愛における外見の重要性については、「価値観の一致や性格の相性は大事だと思いますが、やはり恋愛の入り口において、顔がタイプかどうかは重要だと思います」と率直な考えを明かした。
■取材協力：港区カンナ(＠mina_kan_chan)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。
製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。