ParaDo（パラドゥ）2026年夏新作コスメ｜夏祭りに着想を得た限定コレクションがお目見え。6月5日（金）より限定デザインのパウダリィファンデーション ex』が、6月19日（金）より、『ミニネイル』『エッセンスルージュ S』が限定発売されます。今回は、編集部によるレビュー・口コミつきでご紹介！ParaDo（パラドゥ）2026年夏新作コスメParaDo（パラドゥ）2026年夏新作コスメ『パラドゥパウダリィファンデーション ex』