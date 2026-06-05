ParaDo（パラドゥ）2026年夏新作コスメ｜夏祭りに着想を得た限定コレクションがお目見え。6月5日（金）より限定デザインのパウダリィファンデーション ex』が、6月19日（金）より、『ミニネイル』『エッセンスルージュ S』が限定発売されます。今回は、編集部によるレビュー・口コミつきでご紹介！

ParaDo（パラドゥ）2026年夏新作コスメ

ParaDo（パラドゥ） 2026年夏新作コスメ 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 『パラドゥ ミニネイル』 『パラドゥ エッセンスルージュ S』 ParaDo（パラドゥ） 2026年夏新作コスメ 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 『パラドゥ ミニネイル』 『パラドゥ エッセンスルージュ S』





セブン‐イレブンで展開するコンビニコスメブランドParaDo（パラドゥ）の、2026年夏新作コスメ情報をお届けします！



日本の夏の風物詩である「夏祭り」をテーマにしたコレクションが登場。



狐のお面をモチーフにデザインした『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』が、2026年6月5日（金）より全国のセブン‐イレブンで限定発売されます。



続いて2026年6月19日（金）より、夏祭りの縁日の情景を指先で楽しめる『パラドゥ ミニネイル』と、『パラドゥ エッセンスルージュ S』の限定色「夕映え金魚」も発売されます。

※一部お取り扱いのない店舗があります。



今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミもあわせてご紹介します。 こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。セブン‐イレブンで展開するコンビニコスメブランドParaDo（パラドゥ）の、2026年夏新作コスメ情報をお届けします！日本の夏の風物詩である「夏祭り」をテーマにしたコレクションが登場。狐のお面をモチーフにデザインした『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』が、2026年6月5日（金）より全国のセブン‐イレブンで限定発売されます。続いて2026年6月19日（金）より、夏祭りの縁日の情景を指先で楽しめる『パラドゥ ミニネイル』と、『パラドゥ エッセンスルージュ S』の限定色「夕映え金魚」も発売されます。※一部お取り扱いのない店舗があります。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミもあわせてご紹介します。

ParaDo（パラドゥ）ってどんなブランド？

ParaDo（パラドゥ）は、“ビューティ＆コンビニエンス”をコンセプトに掲げるコンビニコスメブランド。



「コンビニで買える手軽さ」と「想像以上のキレイ」を両立したアイテムを展開し、多くの支持を集めています。



持ち運びしやすいコンパクトなサイズ感や手に取りやすい価格帯も魅力。

トレンドを取り入れながら、使い心地や仕上がりにもこだわったコスメが揃っています。



急なお出かけ前やメイク直しが必要な時など、身近なコンビニで頼れるアイテムに出会えるのもParaDo（パラドゥ）ならでは。



手軽なのに本格的な仕上がりを叶えてくれるブランドです♡

新商品ラインナップ

ParaDo（パラドゥ） 2026年夏新作コスメ 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 『パラドゥ ミニネイル』 『パラドゥ エッセンスルージュ S』 ParaDo（パラドゥ） 2026年夏新作コスメ 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 『パラドゥ ミニネイル』 『パラドゥ エッセンスルージュ S』

2026年6月5日（金）限定発売



● パラドゥ パウダリィファンデーション ex／限定2色／各1,320円（税込）



2026年6月19日（金）限定発売



● パラドゥ ミニネイル／限定4色／各440円（税込）

● パラドゥ エッセンスルージュ S／限定1色／990円（税込）



※価格はすべて編集部調べ

パラドゥ パウダリィファンデーション ex

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』

人気のファンデーションが、狐のお面を描いた夏祭り仕様の限定デザインで登場♡

商品特徴

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』

『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』は、ふんわりとヴェールをかけたような仕上がりでありながら、気になる毛穴をぼかして目立ちにくくするファンデーション。





ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』

光反射率の高い「エアリーブライトパウダー」を高配合しているため、厚塗り感なく透明感のある明るい肌色をキープできます。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』

化粧崩れの原因になりやすい皮脂をキャッチして密着成分に変えるパウダーも配合。



ふんわりした仕上がりながら肌への密着力が高く、つけたての美しさが長続きします。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』

ルースパウダーのような軽い使用感で、さっとつけてもムラなくキレイに塗れることもポイント。



お直しの際に崩れたメイクの上から重ねても、厚塗り感やヨレ、毛穴落ちが気になりにくいです。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』

手のひらサイズのコンパクトには、鏡とふっくらとした大きなスポンジつき。



外出先でも気軽に使えるため、浴衣でのお出かけや夏祭りなどの持ち歩きにもおすすめです。

カラーバリエーション＜限定2色＞

『パラドゥ パウダリィファンデーション ex 』のカラーは全2色展開。



●OC10 ライトオークル

●OC20 オークル

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 OC20 オークル ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 OC20 オークル

今回は「OC20 オークル」を使用してスウォッチ＆レビューしていきます。



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 OC20 オークル ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 OC20 オークル

『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』の「OC20 オークル」を実際に使ってみました！



ふわっと軽く、粉っぽさを感じにくいパウダーファンデーション。



毛穴や色ムラをナチュラルにぼかして、自然に肌をキレイに見せてくれます。



時間が経ってもテカリにくく、さらっとした使用感が続くのも好印象でした♡

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 OC20 オークル ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 OC20 オークル

今回使用した「OC20 オークル」は、肌なじみのよい自然なベージュ系カラー。色が浮きにくく、素肌に自然になじみます。



重ねても厚塗り感が出にくく、メイク直しに使いやすいのもうれしいポイントです。

発売・商品情報

ブランド名：ParaDo（パラドゥ）

商品名：パラドゥ パウダリィファンデーション ex ＜SPF35・PA＋＋＋＞

種類：限定2色

容量：各6.5g

価格：各1,320円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2026年6月5日（金）※2026年10月頃までの期間限定

販売場所：全国のセブン‐イレブン

※各店舗にて順次発売を開始。一部取り扱いのない店舗があります。

パラドゥ ミニネイル

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

テーマごとの世界観でカラー展開する人気のミニネイルに、夏祭りの縁日からインスピレーションを得た限定色がお目見え♡

商品特徴

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

『パラドゥ ミニネイル』はトレンドカラーを気軽に試せる、ワンシーズン使い切りサイズのミニネイル。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

爪への密着力が高い成分を配合。



水によるふやけや爪への衝撃に強く、美しい仕上がりがずっと続きます。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

また、速乾処方なのもうれしいポイント。



忙しい朝でも手早く仕上げやすく、お出かけ前の塗り直しにも活躍します。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

筆は平筆タイプを採用。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

爪の形に沿って塗り広げやすく、ムラになりにくいので、セルフネイルでもキレイに仕上がります。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

2026年夏は、りんごあめやラムネ、たこやき、ヨーヨーつりをイメージした遊び心あふれるカラーがラインアップ。



シアーな質感のレッドやミントブルー、ブラウン、ペールブルーの全4色がそろい、涼しげな指先を演出します。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』

炭酸や青のりをイメージしたラメを配合するなど、それぞれのモチーフを表現したユニークなカラー設計も魅力です。



単色塗りはもちろん、手持ちのネイルカラーに重ねたり、ペディキュアに取り入れたりするのもおすすめ。指先で夏祭り気分を楽しめますよ♡

カラーバリエーション＜限定4色＞

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 BR13 RD15 BL18 BL19 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 BR13 RD15 BL18 BL19

＜写真左上から＞

●BR13 たこやき（ブラウン系）

たこ焼きイメージの透けブラウンに、ブルーをはじめ、シアン、パープル、レッドにも輝く“青のり風ラメ”入り。



●RD15 りんごあめ（レッド系）

りんごあめのような、とろけるような甘さと艶やかさ。

透明感溢れるレッド。



●BL18 ラムネ（ブルー系）

シルバーラメやブルー、イエローがシュワっときらめく“炭酸ラメ”入り。

ラムネのような爽やかなミントブルー。



●BL19 ヨーヨーつり（ブルー系）

夏の指先を凛と涼しげに仕立てる。

赤みをプラスした、くすみ系ペールブルー。

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『パラドゥ ミニネイル』を実際に使ってみました！



さらっとした液で塗りやすく、ムラになりにくいと感じました。



乾くのも比較的早く、失敗しにくいところがうれしいポイントです。



一度塗りだと透け感のある発色、重ねると色やラメ感がよりしっかり出ます。

気分や好みにあわせて仕上がりを調整できるのも魅力です♡

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 BR13 RD15 BL18 BL19 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ ミニネイル』 BR13 RD15 BL18 BL19

各カラーをみると、「BR13」はラメ感がアクセントになった、透け感のあるブラウン。



「RD15」は、ちゅるんとしたツヤ感が出る、透け感のあるレッド。



「BL18」は、多色ラメがしっかりきらめく、透け感のあるミントブルー。



「BL19」は、ほんのりくすみ感のある、淡めのブルー。



気軽に試せるミニサイズなので、夏にぴったりのカラーを日替わりで楽しむのもおすすめです。

発売・商品情報

ブランド名：ParaDo（パラドゥ）

商品名：パラドゥ ミニネイル

種類：限定4色

容量：各4.0mL

価格：各440円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2026年6月19日（金）※2026年10月頃までの期間限定

販売場所：全国のセブン‐イレブン

※各店舗にて順次発売を開始。一部取り扱いのない店舗があります。

パラドゥ エッセンスルージュS

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』

美発色とうるおい感が人気のリップに、夕日に照らされた金魚から着想を得た限定色が登場！

商品特徴

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』

『パラドゥ エッセンスルージュ S』は、約80％が美容液成分*1で作られた美容液ルージュ。



濃密なうるおいで満たし、唇の荒れや乾燥を防ぎます。



*1 保湿成分（油性／水性）

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』

唇の色ムラなどもカバーする、「しっかり色づく」タイプ。



唇の上でするするとなめらかに伸び、ぴたりと密着。ひと塗りで濃密な美発色が叶います。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』

青みを抑え、彩度が高く明度が低い色設計もポイント。



鮮やかさと深みを兼ね備えたカラーで、唇だけが浮きにくく、自然に顔色を明るく見せてくれます。

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』

また、唇への密着力の高いエモリエントオイル*2を配合。



つけたての色・ツヤ・うるおいがずっと続きます。



*2 保湿成分：ダイマージリノール酸（フィトステリル／イソステアリル／セチル／ステアリル／ベヘニル）、水添ポリイソブテン、リンゴ酸ジイソステアリル（アビエチン酸／マレイン酸）グリセリル

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』

＜その他特徴＞

● 無香料

カラーバリエーション＜限定1色＞

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 OR01 夕映え金魚 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 OR01 夕映え金魚

●OR01 夕映え金魚

夕日に照らされた金魚をイメージした、温かみのあるオレンジレッド。

水面を連想させるブルーラメが繊細にきらめき、艶やかな唇に。

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『パラドゥ エッセンスルージュS』を実際に使ってみました！



なめらかな塗り心地で、唇の上をするすると伸びていきます。



ほんのりパールがきらめき、濡れたようなツヤ感のある仕上がりに♡

ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 OR01 夕映え金魚 ParaDo（パラドゥ） 『パラドゥ エッセンスルージュS』 OR01 夕映え金魚

限定色の「OR01 夕映え金魚」は、ひとぬりで顔色がパッと明るく見えるオレンジレッド系のカラー。



透け感のある発色なので重たくなりにくく、重ねるほど深みのある色合いを楽します。



また、乾燥しにくく、しっとりとしたうるおい感が続きやすいのも魅力。



気になる色持ちに関しては、ティッシュオフ後もほんのり色が残りました。



ただし、強く擦るとやや落ちやすい印象だったため、摩擦には注意が必要です。

発売・商品情報

ブランド名：ParaDo（パラドゥ）

商品名：パラドゥ エッセンスルージュ S

種類：限定1色

容量：1.9g

価格：990円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2026年6月19日（金）※2026年10月頃までの期間限定

販売場所：全国のセブン‐イレブン

※各店舗にて順次発売を開始。一部取り扱いのない店舗があります。

新作コスメを絶対に購入したいなら？

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

＼莵堡売で購入する

プチプラ・ドラコスブランドは、ある一部の店舗やネット通販で先行発売を実施している場合があります。特にロフトやプラザ、東急ハンズといったバラエティショップで先行発売をしていることが多くあります。

3つの購入方法の中では一番確実に購入できて他の人よりも先に手に入るのでおすすめです。



先行発売がある商品かどうかは、前述している商品情報をご覧ください。

発売日当日にお店に並ぶ

先行販売分で購入できなかった場合でも、プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが全国発売でしっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

近年ではネット限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。



代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）



百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどでも販売されている場合が多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



プチプラ・ドラコスの商品の中には販売店舗によって価格が異なる場合がありますので、価格がオープンプライスの場合は、いくつかのサイトを比較すると良いかもしれません。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

パラドゥの「夏祭り」コレクションで、夏をもっと楽しもう♡

ParaDo（パラドゥ） 2026年夏新作コスメ 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 『パラドゥ ミニネイル』 『パラドゥ エッセンスルージュ S』 ParaDo（パラドゥ） 2026年夏新作コスメ 『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』 『パラドゥ ミニネイル』 『パラドゥ エッセンスルージュ S』

いかがでしたか？今回はParaDo（パラドゥ）の2026年夏の新作コスメをご紹介しました。



日本の夏の風物詩である「夏祭り」に着想を得た今回のコレクション。



狐のお面をモチーフにした『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』は、皮脂や毛穴の目立ちが気になる夏にぴったりのファンデーション♡



また、縁日の様々な情景を表現した『パラドゥ ミニネイル』は、遊び心あふれるカラーバリエーションが魅力。夏のシンプルコーデのアクセントにもぴったりです。



『パラドゥ エッセンスルージュ S』の限定色は、ブルーラメがきらめく温かみのあるオレンジレッド。鮮やかな発色ながら顔から浮きにくく、ひと塗りで華やかな印象を演出してくれます。



『パラドゥ パウダリィファンデーション ex』は2026年6月5日（金）より、『パラドゥ ミニネイル』と『パラドゥ エッセンスルージュ S』は、2026年6月19日（金）より全国のセブン‐イレブンで限定発売されます。※一部お取り扱いのない店舗があります。



期間限定での発売になるので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2026年夏コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

この記事を読んだあなたにおすすめしたい記事がこちら▼

ふぉーちゅんとは？

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞

●日本化粧品検定（コスメ検定）1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）

●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline

-------------------------------------------------

【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴8年以上の編集部ライターによる感想です。

-------------------------------------------------