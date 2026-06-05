恵比寿ガーデンプレイスは、2026年6月5日から7月5日まで、野外シネマイベント「PICNIC CINEMA」を開催します。映画上映は金・土・日の夜！毎年好評の野外シネマ上映に加え、ヨガ体験やフードトラック出店など、映画鑑賞だけにとどまらないプログラムが展開されます。野外シネマ上映イベントセンター広場に人工芝エリアと大型スクリーンを備えた野外シネマが設置され、期間中の金・土・日曜日の夜に上映イベントが実施されます。開