【入場無料】ヨガやグルメも楽しめる！恵比寿で野外シネマイベント「PICNIC CINEMA」開催《7月5日までの週末限定》

恵比寿ガーデンプレイスは、2026年6月5日から7月5日まで、野外シネマイベント「PICNIC CINEMA」を開催します。

映画上映は金・土・日の夜！

毎年好評の野外シネマ上映に加え、ヨガ体験やフードトラック出店など、映画鑑賞だけにとどまらないプログラムが展開されます。

野外シネマ上映イベント

センター広場に人工芝エリアと大型スクリーンを備えた野外シネマが設置され、期間中の金・土・日曜日の夜に上映イベントが実施されます。

開始時間は各日19時30分から。全15作品の上映スケジュールは以下の通りです。

・6月5日（金）『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024年）

・6月6日（土）『レディバード』（2017年）

・6月7日（日）『歩いても歩いても』（2008年）

・6月12日（金）『パスト ライブス／再会』（2023年）

・6月13日（土）『トゥルーマン・ショー』（1998年）

・6月14日（日）『小さな恋のメロディ』（1971年）

・6月19日（金）『さらば青春の光』（1979年）

・6月20日（土）『Flow』（2024年）

・6月21日（日）『あの頃ペニーレインと』（2000年）

・6月26日（金）『フランシス・ハ』（2012年）

・6月27日（土）『ギャラクシー・クエスト』（1999年）

・6月28日（日）『風のマジム』（2025年）

・7月3日（金）『ちょっと思い出しただけ』（2022年）

・7月4日（土）『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』（2024年）

・7月5日（日）『パターソン』（2016年）

PICNIC YOGA（ピクニックヨガ）

6月10日から7月2日にかけては、人工芝広場で「朝ヨガ」と「夜ヨガ」を開催。参加費は無料、先着順で約100人です。

朝ヨガ（7時30分〜）：6月11日（木）・17日（水）・23日（火）

夜ヨガ（19時〜）：6月10日（水）・18日（木）・22日（月）・24日（水）・29日（月）、7月1日（水）・2日（木）

荒天時は、朝ヨガの場合は前日夕方、夜ヨガの場合は当日正午以降に公式HPとSNSでお知らせがあります。

ヨガマットは数量限定で貸し出しあり。ペット同伴は不可です。

テイクアウトグルメ

恵比寿ガーデンプレイス内のレストラン・カフェ・ショップから、イベント期間限定のメニューが登場。一例を紹介します。

・BNP STAND

シネマ開催日限定で、『ポップベニエ＆ディップ』（600円）と『せとかシトラスソーダ』（700円）が登場します。

・Atelier LaLa

シネマ開催日限定で、好きなドーナツ4個＋ドリンク2個のセットを10%オフで販売（他サービスとの併用不可です）。

その他にも片手で食べられる"ワンハンドフード"など、PICNIC CINEMAに合わせた特別メニューやセットが揃います。詳しくは特設ページから確認できます。

EBISU FOODIE'S PICNIC

恵比寿を代表する人気10店舗がフードトラックで週替わりに出店。ビールと映画にぴったりの料理が提供されます。

週ごとのラインアップは以下の通りです。

・6月5日から7日まで

北イタリア・エミリアロマーニャ州の料理を提供する老舗イタリアン「OSTERIA BAR Via PocaPoca」（画像左）と、本場ジャマイカのジャークチキンが名物のカリビアン料理専門店「Caribbean Restaurant Sunny Cafe」（画像右）。

・6月12日から14日まで

創作アジアン中華料理の「VegeHolic」（画像左）と、恵比寿住民から絶大な支持を受ける有名雑誌でも紹介多数の「大衆喫茶つばき」（画像右）。

・6月19日から21日まで

福島出身のシェフが地元の素材を使用した注目の創作イタリアン店「Lila vino e cibo」（画像左）と、ミャンマーと雲南省の料理が融合した斬新なスタイルの「95Yooya」（画像右）。

・6月26日から28日まで

人気イタリアンと創業50年のオムライスの名店がコラボした「Flamingo×チャモロ」（画像左）と、月2000個のチーズケーキが売れる隠れ家カフェ「cafe&dining nurikabe」（画像右）。

・7月3日から5日まで

国内外の牡蠣の漁場を渡り歩くシェフによるシーフードレストラン「Fish House Oyster Bar」（画像左）、恵比寿で不動の人気を誇る自然派オーガニックのレストラン「キッチンわたりがらす」（画像右）。

PICNIC CINEMA Instagramキャンペーン

さらに、開催期間中はSNSキャンペーンも実施。

恵比寿ガーデンプレイス公式Instagramをフォローし、キャンペーン投稿への「いいね」と感想の「コメント」の3ステップで抽選に応募できます。

賞品は「ラターブル ドゥ ジョエル・ロブション」のランチ食事券（2組4人）と、恵比寿ガーデンシネマ鑑賞券と＆CAFE100円OFFクーポン（5組10人）。

恵比寿ガーデンプレイスをアカウントメンションしてイベントの様子を投稿すると当選確率がアップするとのこと。

「PICNIC CINEMA」について詳しくは、特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部