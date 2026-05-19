「今日どこ行くの？」「誰といるの？」強く束縛してくるわけではないのに、男性がなぜか細かく気にかけてくる。そんな経験はありませんか？男性は本命相手に対して、“気のかけ方”そのものが変わっていくもの。その違いは、何気ない質問や反応の中に自然と表れています。“本命相手の予定”を自然に気にする本命相手には、相手が何をしているのかを無意識に気にするようになるもの。「週末なにしてたの？」「明日は忙しい？」など