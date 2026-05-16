カスハラは突然始まる。商品にケチをつけるところからエスカレートし、店員の見た目にまで文句を言う客も。【漫画】本編を読む近年、社会問題として注目されている“カスタマーハラスメント”。理不尽な暴言や長時間のクレーム、過剰な要求など、接客業に従事する人々を苦しめるケースは少なくない。今回は、サービス業で実際に体験したカスハラを漫画化しているタジマオオカさん(@pu92yu)の「かすはら物語」を紹介。接客現場で起