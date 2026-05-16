職場の休憩室で語られた、吐血レベル(!?)の男子育児の闇とは…!?【漫画】本編を読む／震える!!男の子を育てた先に待つ“闇”とは…？中学1年生と幼稚園年長、7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(@yoka9003)さん。Instagramへ投稿した「男の子育児の闇」が、多くのママたちに衝撃を与えている。「ヒィィィィィィィィィ、ほん怖育児…!!!」「やばい…泣けてきた…」「盲点だった」など、コメント欄には悲鳴にも近い反応が続出。今回