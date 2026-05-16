「男の子育児」は損なの!?休憩室で聞いた先輩主婦の“リアル談”に「まじか〜っっっ！」「…泣けてきた」とママたち震撼【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／震える!!男の子を育てた先に待つ“闇”とは…？
中学1年生と幼稚園年長、7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(@yoka9003)さん。Instagramへ投稿した「男の子育児の闇」が、多くのママたちに衝撃を与えている。「ヒィィィィィィィィィ、ほん怖育児…!!!」「やばい…泣けてきた…」「盲点だった」など、コメント欄には悲鳴にも近い反応が続出。今回は、実話をもとに描かれたこのエピソードについて話を聞いた。
この漫画は、約10年前にヨカさんがバイト先の先輩主婦から実際に聞いた話をもとにしている。当時、周囲から「母乳で育ててる？」「一人っ子はかわいそう」などと言われても軽く受け流せていたヨカさんだったが、この話だけは“吐血レベル”のダメージを受けたという。
休憩中、先輩主婦のウサギさんから突然、「男の子育てるのって絶対損よねぇ〜」と話しかけられたヨカさん。「男の子ってかわいいじゃないですか〜！」と返すと、「男の子自体は悪くないのよ。育てるのが損なの」と言われる。
さらに別の先輩主婦も会話へ加わり、男の子を育てた先に待つ“現実”について語り始める。その内容は、ママたちの心を大きくざわつかせるものだった。
■嫁側の実家優先という"あるある"も
ヨカさんは、「男の子育児がダメという話ではありません」と前置きしたうえで、「自分自身、いろいろ考えさせられたので漫画にしました」と語る。
特に刺さったのは、“結婚後は嫁側の実家が優先されやすい”という話だったという。「私自身も、旦那の地元ではなく自分の地元に家を建てましたし、距離の問題もあって旦那の実家へ子どもたちをなかなか連れて行けていないので、『あぁ…本当だわ…涙』って申し訳ない気持ちになりました」
さらに、義母からのプレゼントをフリマアプリへ出品するというエピソードにも衝撃を受けたそうだ。「当時は『まさか〜』と思っていましたが、SNSを始めてから『義母の手作り服を気持ち悪いからフリマで売った』みたいな投稿を見かけて、『本当にある話なんだ！』と驚きました」
■共感と悲鳴が続出
特にフリマアプリの話には、「フリマは衝撃」「ショック…」「それはつらい」といった声が続出。一方で、「自分も義母より実家側を優先している」「夫の実家にはあまり行けていない」など、自身の行動を振り返る読者も多かった。
「義両親が投資したものの恩恵を、結局こちらが受けてる」と率直に認めるコメントもあり、多くの人が“思い当たる節”を感じたようだ。
またヨカさんは、「海外ではプレゼントにレシートを添えて、気に入らなければ交換できる文化もありますよね。日本にはそういう習慣がないから、こういう問題も起きるのかなと考えさせられました」と話し、「将来、自分が姑になったら気をつけたい」とも語っている。
■失敗談も含めてリアルに描く
ヨカさんは、ワーママとして“ほぼワンオペ”で子育てをしながら、育児漫画を発信している。役立つ情報だけでなく、失敗談や親としてのダメな部分も包み隠さず描いているのが特徴だ。
クスッと笑える日常から、考えさせられる話まで幅広く描かれており、育児中の読者から高い共感を集めている。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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