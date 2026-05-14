友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は好きな人からライブに誘われた話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・小春は、大学の友だち・潤くんのことが好きです。ある日彼から、一緒にライブに行かないかと誘われます。潤くんからのお誘いに浮かれる小春。そんなとき、彼からメッセージが届き