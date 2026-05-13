タンスに眠ったままの一枚を、そろそろ着てみたい。そんな気持ちに応えてくれる1カ月限定の着物企画が、新潟で始まる。にいがた庭園街道では2026年5月1日〜5月31日(日)の期間中、「着物で巡る 春のにいがた庭園街道」を開催している。【画像】大正時代に豪商・斉藤家が迎賓館として建てた旧齋藤家別邸着物で巡る、新緑と花々の庭園街道(イメージ)■豪農・豪商が育てた、約150キロの「美の道」村上市郊外の大場沢に建つ「普済寺」。