着物で訪れると割引やプレゼントの特典も。新潟の日本庭園28カ所を巡る、5月限定企画を開催
タンスに眠ったままの一枚を、そろそろ着てみたい。そんな気持ちに応えてくれる1カ月限定の着物企画が、新潟で始まる。にいがた庭園街道では2026年5月1日〜5月31日(日)の期間中、「着物で巡る 春のにいがた庭園街道」を開催している。
【画像】大正時代に豪商・斉藤家が迎賓館として建てた旧齋藤家別邸
■豪農・豪商が育てた、約150キロの「美の道」
「にいがた庭園街道」とは、村上市から新潟市まで、国道290号沿いに約150キロにわたり、庭園と伝統建築28カ所を結ぶルートのこと。豪農や豪商、大名・武家、寺院が文化を育んできたこの地には、里山や棚田の原風景とともに、手入れの行き届いた日本庭園や格調ある町屋が、いまも静かに息づいている。訪れる人が少なくなっていた庭園や歴史ある場所に、もう一度賑わいを取り戻したい――そんな思いから始まった企画だ。
新緑の柔らかな緑と、藤や芍薬(しゃくやく)、皐月(さつき)といった初夏の花々。ちょうど着物が一番きれいに映える季節に、袖を通して庭を歩けば、いつもの景色も少し違って見えるはず。
■着物で訪れると、うれしい特典つき
期間中、対象の有料施設に着物で来場すると、入館料の割引やプレゼントなどの特典が用意されている。内容は施設ごとに異なり、たとえば村上市の若林家住宅では記念のポストカードを進呈、新発田市の市島邸では入館料が半額に。新潟市の北方文化博物館は2026年5月11日(月)〜31日(日)に割引と庭園特別散策が用意され、旧笹川家住宅では茶布巾のプレゼントがある。そのほかの施設の特典内容は、公式サイトでチェックを。
また、「自分の着物がない」という人も心配ご無用。村上市(武者呉服店、美術骨董 加賀)、新発田市(武者呉服店新発田店)、新潟市(新潟着物レンタルまゆ)で着物のレンタルが可能。着付けまでお任せできるなら、思い立った週末にふらりと出かけられそうだ。
■おさえておきたい、絵になる3つの庭園
それぞれの庭園に表情があるけれど、初めて訪れるならまずはこの3カ所から。
北方文化博物館(新潟市)は越後随一の豪農・伊藤家の旧邸宅。8800坪の敷地に広がるのは、京都・銀閣寺の庭師、田中泰阿弥が手がけた池泉回遊式庭園。藤棚の見頃は5月上旬〜中旬で、紫の花房がしなやかに揺れる季節と、ちょうど重なる。
清水園(新発田市)は越後新発田藩主・溝口家の下屋敷だった、京風の池泉回遊式の大名庭園。広々とした園内には5つの茶室が点在し、池や樹木とともに景色を作っている。書院から眺めるもよし、池をぐるりと歩いて巡るもよし。割引特典あり。
市島邸(新発田市)は明治の豪農の邸宅で、池泉回遊式庭園と書院造の建物が、当時のまま残されている。半額特典が用意されており、ゆっくり時間を取って訪れたい場所。
このほか、関川の渡邉邸、新発田の五十公野御茶屋、阿賀野の五十嵐邸ガーデン、五泉の慈光寺など、地元でも知る人ぞ知る場所が並んでいる。
■にいがた庭園街道スペシャルアンバサダー、ローラさんが訪れた2カ所
にいがた庭園街道のスペシャルアンバサダーを務めるのは、モデルのローラさん。今年の春、落ち着いたグレー系の小紋姿で、新潟市の旧齋藤家別邸と北方文化博物館を訪れた様子がInstagramで公開されている。
旧齋藤家別邸は、大正時代に豪商・斉藤家が迎賓館として建てた別荘で、新潟の砂丘地形を活かした池泉(ちせん)回遊式庭園は国の名勝に指定されている。3つの座敷からは、それぞれ松・梅・竹の景色が望めるよう設計されており、ローラさんもInstagramで「竹の部屋から見える景色は緑色の光がお部屋中に広がっていて初々しい」と、その美しさに触れていた。一方の北方文化博物館では、亀の形の岩の上に鶴のように見える木が立つ、庭師の遊び心ある意匠にも気づいたそう。
着物を着るきっかけを探していた人にとって、同企画は絶好のタイミング。今年のゴールデンウィーク明け、新緑の新潟へ少し足を伸ばしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】大正時代に豪商・斉藤家が迎賓館として建てた旧齋藤家別邸
■豪農・豪商が育てた、約150キロの「美の道」
新緑の柔らかな緑と、藤や芍薬(しゃくやく)、皐月(さつき)といった初夏の花々。ちょうど着物が一番きれいに映える季節に、袖を通して庭を歩けば、いつもの景色も少し違って見えるはず。
■着物で訪れると、うれしい特典つき
期間中、対象の有料施設に着物で来場すると、入館料の割引やプレゼントなどの特典が用意されている。内容は施設ごとに異なり、たとえば村上市の若林家住宅では記念のポストカードを進呈、新発田市の市島邸では入館料が半額に。新潟市の北方文化博物館は2026年5月11日(月)〜31日(日)に割引と庭園特別散策が用意され、旧笹川家住宅では茶布巾のプレゼントがある。そのほかの施設の特典内容は、公式サイトでチェックを。
また、「自分の着物がない」という人も心配ご無用。村上市(武者呉服店、美術骨董 加賀)、新発田市(武者呉服店新発田店)、新潟市(新潟着物レンタルまゆ)で着物のレンタルが可能。着付けまでお任せできるなら、思い立った週末にふらりと出かけられそうだ。
■おさえておきたい、絵になる3つの庭園
それぞれの庭園に表情があるけれど、初めて訪れるならまずはこの3カ所から。
北方文化博物館(新潟市)は越後随一の豪農・伊藤家の旧邸宅。8800坪の敷地に広がるのは、京都・銀閣寺の庭師、田中泰阿弥が手がけた池泉回遊式庭園。藤棚の見頃は5月上旬〜中旬で、紫の花房がしなやかに揺れる季節と、ちょうど重なる。
清水園(新発田市)は越後新発田藩主・溝口家の下屋敷だった、京風の池泉回遊式の大名庭園。広々とした園内には5つの茶室が点在し、池や樹木とともに景色を作っている。書院から眺めるもよし、池をぐるりと歩いて巡るもよし。割引特典あり。
市島邸(新発田市)は明治の豪農の邸宅で、池泉回遊式庭園と書院造の建物が、当時のまま残されている。半額特典が用意されており、ゆっくり時間を取って訪れたい場所。
このほか、関川の渡邉邸、新発田の五十公野御茶屋、阿賀野の五十嵐邸ガーデン、五泉の慈光寺など、地元でも知る人ぞ知る場所が並んでいる。
■にいがた庭園街道スペシャルアンバサダー、ローラさんが訪れた2カ所
にいがた庭園街道のスペシャルアンバサダーを務めるのは、モデルのローラさん。今年の春、落ち着いたグレー系の小紋姿で、新潟市の旧齋藤家別邸と北方文化博物館を訪れた様子がInstagramで公開されている。
旧齋藤家別邸は、大正時代に豪商・斉藤家が迎賓館として建てた別荘で、新潟の砂丘地形を活かした池泉(ちせん)回遊式庭園は国の名勝に指定されている。3つの座敷からは、それぞれ松・梅・竹の景色が望めるよう設計されており、ローラさんもInstagramで「竹の部屋から見える景色は緑色の光がお部屋中に広がっていて初々しい」と、その美しさに触れていた。一方の北方文化博物館では、亀の形の岩の上に鶴のように見える木が立つ、庭師の遊び心ある意匠にも気づいたそう。
着物を着るきっかけを探していた人にとって、同企画は絶好のタイミング。今年のゴールデンウィーク明け、新緑の新潟へ少し足を伸ばしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。