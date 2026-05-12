ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。お手入れ楽々コンパクト!【シャープ】の炊飯器がAmazonに登場!スクリーンショット 2026-04-19 215946｢黒厚釜｣がお米の芯まで熱を伝え、底面を球状にした｢球面炊き｣で美味しく炊き上げるシャープの5.5合炊飯器「KS-S