コンパクトで美味しく炊けて高コスパ！【シャープ】の炊飯器がAmazonに登場中‼
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お手入れ楽々コンパクト!【シャープ】の炊飯器がAmazonに登場!
｢黒厚釜｣がお米の芯まで熱を伝え、底面を球状にした｢球面炊き｣で美味しく炊き上げるシャープの5.5合炊飯器「KS-S10J-S」。内蓋は取り外しせず、サッと拭くだけでお手入れができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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玄米など健康に配慮したメニューを、専用の火加減で炊き分ける「炊飯メニュー」キーを採用。白米から玄米、雑穀米、すしめしまでこれひとつ。
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「Wコーティング内釜」だからお米を内釜に入れて、そのまま洗える。わざわざザルやボウル等から移し替えることなく便利。ワンタッチでおいそぎ炊飯ができるダイレクトキーを搭載。ワンプッシュで蓋が簡単に開くので便利。
コンパクトなので、食器棚の中にも省スペースで設置ができる。電源コードは必要な長さが引き出せるコードリール式。電源コードをスッキリ収納して使える。内釜の水位目盛りは、見やすく使いやすくなっている。
お手入れ楽々コンパクト!【シャープ】の炊飯器がAmazonに登場!
｢黒厚釜｣がお米の芯まで熱を伝え、底面を球状にした｢球面炊き｣で美味しく炊き上げるシャープの5.5合炊飯器「KS-S10J-S」。内蓋は取り外しせず、サッと拭くだけでお手入れができる。
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玄米など健康に配慮したメニューを、専用の火加減で炊き分ける「炊飯メニュー」キーを採用。白米から玄米、雑穀米、すしめしまでこれひとつ。
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