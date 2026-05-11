母との夜逃げを終えた息子のトモキ君はまだ浮かない表情。その原因は、「自分の見た目が父と似ていること」への不安だった。【漫画】本編を読むDV被害に遭う依頼者たちの“夜逃げ”を描いた実録漫画「夜逃げ屋日記」。作者の宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、夜逃げ屋の現場で見聞きした出来事をもとに、逃げる人々の葛藤や再出発を描いている。今回は、第9〜10話に登場する母子のエピソードを紹介。父親のDVから逃げた少年・