ド真面目な友達がキャバ嬢にハマった話1【漫画】本編を読む有名大学を卒業して大手の会社に入社したものの、パワハラ気質な上司の圧に耐えられず3年で退職し、以降10年間の引きこもり生活を送っていた山村。ようやく前を向き始め、スーパーでアルバイトを始めた彼が出会ったのは、21歳の苦学生・いおりだった。昼はスーパー、夜は別のアルバイトを掛け持ちして学費を稼いでいるという彼女と仲良くなり、デートに誘われて浮かれる山