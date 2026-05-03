クラウディアより、洗練された感性で花嫁の心を捉え続けるデザイナー「KIYOKO HATA（キヨコハタ）」の、2026年新作ウェディングドレスが登場！（写真）上品な大人可愛さを引き出す【KIYOKO HATA 2026年新作ドレス】上品な大人可愛さを引き出す、美麗ドレスコレクションを一挙ご紹介します♪ロマンティック満開♪「KIYOKO HATA」新作ウェディングドレス透明感あふれる！軽やかローズドレスクラウディア｜KIYOKO HATA（キヨコハタ）