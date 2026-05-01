「あの家は呪われているのよ…」と噂の家があった。大きな屋敷で昔は質屋を営んでいたという。その家には今は祖母と孫の2人しかいない。「あそこ、よく人が亡くなるのよね〜」「いろんな人に恨みとかかってたんじゃない？」と噂がひとり歩きしていた。【漫画】本編を読む仏壇に数え切れないほどの写真が…本作『末代まで』は、主人公とその呪われた家に住む孫のケンちゃんの中学生時代の物語である。2人は仲良しで、よく一緒に遊ん