スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」で、「JOE COOL(ジョー・クール)」の55周年を記念したオリジナルグッズが発売中だ。【写真】「JOE COOL」55周年のアニバーサリーアイテムを見る「スヌーピータウン ショップ」にて「JOE COOL」55周年アイテムが発売■今さら聞けない！「ジョー・クール」って一体何者？サングラスがトレードマークの「ジョー・クー