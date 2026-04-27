サングラスがトレードマークのスヌーピー「JOE COOL」が55周年！「スヌーピータウンショップ」から記念シリーズ発売
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」で、「JOE COOL(ジョー・クール)」の55周年を記念したオリジナルグッズが発売中だ。
【写真】「JOE COOL」55周年のアニバーサリーアイテムを見る
■今さら聞けない！「ジョー・クール」って一体何者？
サングラスがトレードマークの「ジョー・クール」は、変装が得意なスヌーピーが大学生に扮したキャラクター。その名の通りいつもクールで、みんなの憧れの存在！アメリカの新聞で連載されていた原作コミック「PEANUTS」には、1971年5月27日に初登場。以来、「PEANUTS」ファンの人気モチーフとして愛され続け、今年で登場55周年を迎える。
「スヌーピータウンショップ」では、オリジナルのアニバーサリーグッズでジョー・クールの55周年を祝福する。
■2026年4月18日発売の記念コレクションをチェック！
記念すべき55周年を祝うアニバーサリーコレクションは、2026年4月18日より「スヌーピータウンショップ」で発売中。4月20日からは、「スヌーピータウンショップ」からの通販と取り置き、公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」での取り扱いがスタートしている。
「EDWINぬいぐるみ」(4290円)は、限定600個のスペシャルなアイテム。デニムブランドらしい素材感がクールで、ジョー・クールファンなら絶対に持っておきたい！
ニヒルな笑顔のジョー・クールを刺しゅうで表現した「刺繍デニムバッグB4」(5500円)は、洗いのかかったデニム生地が春夏のコーデに映えそう。同デザインの「刺繍デニムポーチ」(3520円)とおそろいで持ち歩きたい。
Tシャツは2種類。「Tシャツ フリーサイズ スモークブラック」(3960円)はヴィンテージワッペンをイメージしたグラフィックアートがカジュアルスタイルにぴったり。「Tシャツ フリーサイズ カーキ」(3960円)は、壁に手をついたおなじみのポーズのジョー・クールをフィーチャーしたデザイン。
そのままドリンクを注ぐほか、プラカップごとそのまま入れても使える「2WAYタンブラー」(2640円)も、ワッペン風のグラフィックが全面にプリントされている。どの角度から見てもかわいい！
トリコロールカラーで配色した「ウォッシュタオル」(770円)は、おでかけの必須アイテム。
「クリアファイルA5見開き」(385円)は、A4の書類を二つ折りにして挟めるタイプ。広げた内面にもプリントが入れられた豪華な仕様がうれしい。
フォトフレームなどに入れて部屋に飾りたい「アートカード2枚セット」(330円)と異なるデザインが4層重なった「4層ブロックメモ」(440円)は、ちょっとしたギフトにしても喜ばれるはず。
■ジョー・クール55周年グッズを入手するにあたって知っておきたいこと
55周年の記念グッズを含む「PEANUTS」アイテムを5500円以上購入すると、先着総勢5000名に特典として「エコバッグ」が贈られる。55周年限定のデザインなので、ぜひゲットして！
また、JOE COOL55周年のアニバーサリーグッズは2026年4月18日から「スヌーピータウンショップ」各店にて発売中。ぜひ早めにゲットして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「JOE COOL」55周年のアニバーサリーアイテムを見る
■今さら聞けない！「ジョー・クール」って一体何者？
サングラスがトレードマークの「ジョー・クール」は、変装が得意なスヌーピーが大学生に扮したキャラクター。その名の通りいつもクールで、みんなの憧れの存在！アメリカの新聞で連載されていた原作コミック「PEANUTS」には、1971年5月27日に初登場。以来、「PEANUTS」ファンの人気モチーフとして愛され続け、今年で登場55周年を迎える。
■2026年4月18日発売の記念コレクションをチェック！
記念すべき55周年を祝うアニバーサリーコレクションは、2026年4月18日より「スヌーピータウンショップ」で発売中。4月20日からは、「スヌーピータウンショップ」からの通販と取り置き、公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」での取り扱いがスタートしている。
「EDWINぬいぐるみ」(4290円)は、限定600個のスペシャルなアイテム。デニムブランドらしい素材感がクールで、ジョー・クールファンなら絶対に持っておきたい！
ニヒルな笑顔のジョー・クールを刺しゅうで表現した「刺繍デニムバッグB4」(5500円)は、洗いのかかったデニム生地が春夏のコーデに映えそう。同デザインの「刺繍デニムポーチ」(3520円)とおそろいで持ち歩きたい。
Tシャツは2種類。「Tシャツ フリーサイズ スモークブラック」(3960円)はヴィンテージワッペンをイメージしたグラフィックアートがカジュアルスタイルにぴったり。「Tシャツ フリーサイズ カーキ」(3960円)は、壁に手をついたおなじみのポーズのジョー・クールをフィーチャーしたデザイン。
そのままドリンクを注ぐほか、プラカップごとそのまま入れても使える「2WAYタンブラー」(2640円)も、ワッペン風のグラフィックが全面にプリントされている。どの角度から見てもかわいい！
トリコロールカラーで配色した「ウォッシュタオル」(770円)は、おでかけの必須アイテム。
「クリアファイルA5見開き」(385円)は、A4の書類を二つ折りにして挟めるタイプ。広げた内面にもプリントが入れられた豪華な仕様がうれしい。
フォトフレームなどに入れて部屋に飾りたい「アートカード2枚セット」(330円)と異なるデザインが4層重なった「4層ブロックメモ」(440円)は、ちょっとしたギフトにしても喜ばれるはず。
■ジョー・クール55周年グッズを入手するにあたって知っておきたいこと
55周年の記念グッズを含む「PEANUTS」アイテムを5500円以上購入すると、先着総勢5000名に特典として「エコバッグ」が贈られる。55周年限定のデザインなので、ぜひゲットして！
また、JOE COOL55周年のアニバーサリーグッズは2026年4月18日から「スヌーピータウンショップ」各店にて発売中。ぜひ早めにゲットして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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