メガネを作るとき、視力測定から完成までの「待ち時間」をどう過ごしているだろうか。近くの店をあてもなくブラブラしたり、スマホの画面を眺めてやり過ごしたり。そんな、少し退屈に感じがちな時間が、上質なくつろぎの時間に変わったとしたら。【写真】新しい新宿のカフェスポットが誕生！メガネ作りの待ち時間をゆったり過ごせる「JINS新宿店」がオープンJINS新宿店のみで販売中の「SHINJUKU Limited Edition」シリーズメガネ作