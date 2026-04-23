部長、猫になる【漫画】本編を読むかわいいネコチャンを拾ったら、その中身が部長だった…!?そんなゾッとする設定の漫画を描いたのは、普段は漫画やイラストの仕事をメインに活動している春日有(@arikasuga)さん。猫が好きで、普段から猫が出てくる漫画を描くことが多く、漫画やイラストの中に猫っぽい仕草や“猫あるある”のエピソードを盛り込むのを得意とする漫画家だ。今回紹介する「部長、猫になる」は、「自分の好きなものの