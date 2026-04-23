かわいい猫チャンと思いきや…パワハラ部長だった!?猫になった部長と、部長のことは嫌いだが猫好き部下の波乱コメディ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
かわいいネコチャンを拾ったら、その中身が部長だった…!?そんなゾッとする設定の漫画を描いたのは、普段は漫画やイラストの仕事をメインに活動している春日有(@arikasuga)さん。猫が好きで、普段から猫が出てくる漫画を描くことが多く、漫画やイラストの中に猫っぽい仕草や“猫あるある”のエピソードを盛り込むのを得意とする漫画家だ。今回紹介する「部長、猫になる」は、「自分の好きなものの中身に、自分の嫌いなものや苦手なものが入っていたら、人は何ともいえない複雑な気持ちになるのでは？」という思いつきから描き始めたという。本作品について作者の春日有さんに話を聞いてみた。
いつか猫と暮らす日を夢見て、主人公の本間はペット可物件へ引っ越した。しかし多忙な日々のなかで長時間家を空けることが多く、命を預かることができずにいた。そんななか、会社の近くでかわいいネコと出逢ってしまう！
だがその正体は…自分が嫌っているパワハラ部長だった!!という斬新な設定の本作「部長、猫になる」。この構想を考えたきっかけについて、作者の春日有さんは「自分の好きなものの中身に自分の嫌いなものや苦手なものが入っていたら、何ともいえない複雑な気持ちになるのでは？」というのが最初の思いつきでした」と明かす。さらに「『猫が大好きで、猫を保護するんだけど、そんなかわいい猫の中身が実は自分の嫌いな上司』という状況に、猫好きの部下はどう対応するのだろうか、というストーリーにしてみました」と制作の狙いも教えてくれた。
また、春日有さんはほかにも猫漫画も手がけており、書籍化もされた「猫のしもべにされまして」では、「猫の中身が『魔神』でも、あざとくてかわいくて結局許してしまう…という魔神感ゼロで、あくまでも猫っぽさ全開のキャラクターを追求してみました」と語り、気まぐれで偉そうながら憎めない存在に仕上げたという。さらに、犬派の人にも読んでもらえるように、秋田犬をモデルにしたキャラクターも登場させるなどの工夫もしたそうだ。
今後については、「マイペースながら作品をアップできればと思っています。更新状況はX(旧:Twitter)を確認してほしい」とのこと。本作とあわせて、春日有さんが描く作品をぜひ読んでみてほしい！
取材協力：春日有(@arikasuga)
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