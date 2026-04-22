眼の前にいきなり現れた謎のタヌキ(?)に、「心のブス」と呼ばれた!?【漫画】本編を読む教育係の坪川は、威圧的な態度と強い口調で後輩を追い詰めてしまうタイプの先輩だった。「この資料、何がダメなのかわかる？」と詰め寄り、「頑張るって言葉で努力した気になってるだけだよね？」とさらに畳みかける。謝るしかない後輩は萎縮し、職場の空気も重くなる一方である。そんな“あるある”の職場風景を描いたのが、白梅僚人(＠eiichi