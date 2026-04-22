漫画「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」【漫画】1話から読む港区カンナ(@mina_kan_chan)さんの漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』が、SNSで数万いいねを獲得するほど注目を集めている。少女漫画の主人公になれない「脇役」のような女性たちを描く本作は、アラサー女性のリアルな心情を突き、大きな議論を巻き起こしてきた。今回はマッチングアプリで婚活に励む「しおり」のエピソードを中