会計時に「ご自宅用ですか？」「袋はどうされますか？」という店員の声掛けが全く伝わらなかった雑貨屋の店長オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの体験談『接客用語』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■「ご自宅用ですか？」「袋はどうされますか？」接客用語が伝わらなかった接客用語0210代くらいの若いカップルがお会計をしにやってきた。オムニウッチーさんが「ご自宅用ですか？」と聞くと、男性はキョトン。「